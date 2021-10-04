Кабмин выделил более 5,1 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.

«Ещё более 5,1 млрд рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией», — говорится в распоряжении на сайте правительства.

По сообщению кабмина, это позволит обеспечить препаратами более 1,5 млн человек, которые получают медпомощь амбулаторно.

Деньги поступят из резервного фонда правительства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на прошлой неделе в 67 российских регионах наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.