Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 67 регионах России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на прошлой неделе в 67 российских регионах наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 67 регионах России
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

«По данным за прошедшую неделю, мы (темпы заболеваемости COVID-19. — RT) выросли ещё на 14%. То есть мы растём достаточно быстро… В росте находятся 67 субъектов России — практически все», — заявила она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова отметила, что в 13 российских регионах значительной динамики инфицирования не наблюдается, ещё в пяти субъектах уровень заболеваемости снижается.

Согласно данным на 4 октября, в России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса. За всё время пандемии в России подтвердили 7 612 317 случаев COVID-19.

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