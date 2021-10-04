Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 67 регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на прошлой неделе в 67 российских регионах наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По данным за прошедшую неделю, мы (темпы заболеваемости COVID-19. — RT) выросли ещё на 14%. То есть мы растём достаточно быстро… В росте находятся 67 субъектов России — практически все», — заявила она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова отметила, что в 13 российских регионах значительной динамики инфицирования не наблюдается, ещё в пяти субъектах уровень заболеваемости снижается.

Согласно данным на 4 октября, в России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса. За всё время пандемии в России подтвердили 7 612 317 случаев COVID-19.