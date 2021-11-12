Суд вынес приговор участникам хищения при строительстве космодрома Восточный

Фигуранты дела о растрате 404 млн рублей в ходе строительства космодрома Восточный приговорены к срокам от четырёх до пяти с половиной лет лишения свободы. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

Отмечается, что собранные следователями доказательства были признаны судом «достаточными для вынесения приговора Евгению Ермолаеву, Андрею Захарову, Ольге Зугаевой и Сергею Поливанову».

«Фигуранты осуществили хищение путём растраты денежных средств... причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 404 млн рублей», — говорится в сообщении СК.

Решением суда Ермолаеву назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы, Захарову и Зугаевой — четыре с половиной года колонии каждому, Поливанову — четыре года колонии общего режима.

Своей вины фигуранты дела не признали.

Ранее стало известно, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.

В мае 2018 года трое фигурантов дела о растрате в ходе строительства космодрома Восточный приговорены к срокам от шести с половиной до семи с половиной лет лишения свободы.