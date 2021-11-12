Эксперт Хлесткина назвала причину использования добавок в хлебе

Директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) Елена Хлесткина рассказала, почему в магазинах в ряде случаев продаётся хлеб с усилителями вкуса.

«У нас много сортов высокого качества, но до прилавков доходит хлеб со множеством синтетических добавок-улучшителей», — заявила Хлесткина в беседе с «Известиями».

По её словам, для хорошего хлеба достаточно хорошей муки (из зерна первого или второго класса), воды, дрожжей и соли. Однако при нарушении данной рецептуры приходится использовать добавки.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.