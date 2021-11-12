Эксперт Хлесткина назвала причину использования добавок в хлебе

Короткая ссылка
Директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) Елена Хлесткина рассказала, почему в магазинах в ряде случаев продаётся хлеб с усилителями вкуса.
Эксперт Хлесткина назвала причину использования добавок в хлебе
  • РИА Новости

«У нас много сортов высокого качества, но до прилавков доходит хлеб со множеством синтетических добавок-улучшителей», — заявила Хлесткина в беседе с «Известиями».

По её словам, для хорошего хлеба достаточно хорошей муки (из зерна первого или второго класса), воды, дрожжей и соли. Однако при нарушении данной рецептуры приходится использовать добавки.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить