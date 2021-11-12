Эксперт Хлесткина назвала причину использования добавок в хлебе
- РИА Новости
«У нас много сортов высокого качества, но до прилавков доходит хлеб со множеством синтетических добавок-улучшителей», — заявила Хлесткина в беседе с «Известиями».
По её словам, для хорошего хлеба достаточно хорошей муки (из зерна первого или второго класса), воды, дрожжей и соли. Однако при нарушении данной рецептуры приходится использовать добавки.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.