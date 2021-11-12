Экономист Остапкович прокомментировал идею сокращения рабочего дня в осенне-зимний период на один час

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова сократить рабочий день на один час в осенне-зимний период в России.

По его словам, ВОЗ и другие международные организации считают, что восьмичасовой рабочий день — это «приемлемо для организма».

«Сокращение рабочего дня на один час — это в неделю минус пять часов. То есть за полторы недели будет теряться один рабочий день, а это спад производства. Особенно это может отразиться на реальном секторе: промышленность, строительство, сельское хозяйство… Там экономика чувствительна к сокращению рабочего дня, потому что одни из основных факторов роста экономики — это труд и капитал», — объяснил экономист.

По мнению Остапковича, «поспособствовать сокращению рабочего дня на один час для отдельных лиц возможно», но такое решение, как подчеркнул специалист, должен принимать предприниматель.

При этом он добавил, что «если частный предприниматель и пойдёт на это, то на этот час сократит заработную плату».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в осенне-зимний период в России сократить рабочий день на один час. По его словам, данная мера будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди населения, повысит мотивацию работников и продемонстрирует социальную направленность государства.