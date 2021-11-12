Минобороны увеличит до 454 человек персонал временного медцентра в Кубинке

Минобороны России увеличит до 454 человек персонал временного медцентра в подмосковной Кубинке, который оказывает помощь больным коронавирусом.

«Сегодня из Санкт-Петербурга в Московскую область будет направлен второй сводный отряд военно-медицинских специалистов для оказания помощи гражданскому населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно будет доставлено 230 военных медиков.

В настоящее время во временном инфекционном центре работают 224 военных специалиста. Таким образом персонал центра увеличится до 454 человек.

8 ноября стало известно, что министерство обороны России развернуло в Кубинке в Московской области временный инфекционный центр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также в Минобороны сообщали о создании резерва сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусом.