ВС России создали резерв сил и средств для медпомощи регионам в борьбе с COVID-19

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Вооружённые силы России создали резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что «в составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад».

В ведомстве рассказали, что «многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России».

В Минобороны сообщили, что в составе врачебно-сестринских бригад — военные, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с COVID-19, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты.

«Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развёрнуто более 2,8 тыс. койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что «с начала пандемии в построенных силами Министерства обороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечены почти 10 тыс. гражданских пациентов с COVID-19».

По данным министерства, «на сегодняшний день в данных медицинских центрах на лечении находятся около 1 тыс. гражданских лиц».

«Минобороны России продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента России», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили возможность отправки военных медицинских специалистов в регионы с наиболее сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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