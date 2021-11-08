Минобороны развернуло в Подмосковье временный центр для лечения пациентов с COVID-19

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Министерство обороны России развернуло в Кубинке в Московской области временный инфекционный центр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Минобороны развернуло в Подмосковье временный центр для лечения пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщили в министерстве.

«В инфекционном стационаре уже развёрнуто более 600 койко-мест, начат приём пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтверждённой коронавирусной инфекцией», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что 220 специалистов Военно-медицинской академии им. Кирова из Санкт-Петербурга прибыли для работы во временном медцентре. Медики прошли курс подготовки по лечению пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили возможность отправки военных медицинских специалистов в регионы с наиболее сложной ситуацией с COVID-19.

Также в Минобороны сообщали о создании резерва сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусом.

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