Кардиолог рассказал о возможных перепадах давления после COVID-19

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Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев рассказал о возможных перепадах давления после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кардиолог рассказал о возможных перепадах давления после COVID-19
  • РИА Новости

«Это временно, это побочные действия, осложнения от COVID-19, тут просто нужно время, чтобы организм восстановил прежний тонус сосудов. Давление восстановится примерно через два-три месяца, у кого-то это займёт больше времени», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если давление снизилось так, что человек чувствует слабость, головокружение, заметное снижение работоспособности, то после консультации с врачом можно принять лекарства.

«Давление может повыситься на несколько месяцев. Тогда нужно принимать гипотензивные препараты — это уже должен назначить или терапевт, или кардиолог. Какие дозы, какое лекарство — это уже сам врач определит, а не пациент», — подчеркнул Кремнев.

Он добавил, что через несколько месяцев такие лекарства постепенно можно будет отменить.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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