В Мурманской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 81 863 жителя. Выписаны 62 175 человек.
На лечении остаются 17 274 пациента.
Также стало известно, что в Волгоградской области за минувшие 24 часа зарегистрировали 474 случая COVID-19, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Число заболевших в регионе превысило 109 тыс.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.