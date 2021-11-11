В Мурманской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

В Мурманской области выявили 268 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 81 863 жителя. Выписаны 62 175 человек.

На лечении остаются 17 274 пациента.

Также стало известно, что в Волгоградской области за минувшие 24 часа зарегистрировали 474 случая COVID-19, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Число заболевших в регионе превысило 109 тыс.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.