В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Некоторая стабилизация эпидситуации даёт нам возможность уменьшить количество ковид-коек, чтобы врачи смогли вернуться к оказанию помощи пациентам с другими заболеваниями», — сказала зампред правительства республики Эльвира Пинчук.
В частности, из состава ковид-центров полностью вывели Республиканский госпиталь для ветеранов войн.
Сокращено количество мест для заболевших коронавирусом в Республиканской клинической инфекционной больнице, ГКБ №8 и ГКБ №6 Ижевска, Глазовской межрайонной, а также Можгинской, Завьяловской и Киясовской районных больницах.
Также стало известно, что в Крыму для пациентов с COVID-19 развёрнуто 5465 коек.
«И на сегодняшний день мест достаточно. Мы постараемся сохранять определённый коечный резерв в случае ухудшения эпидемиологической ситуации», — заявил в эфире канала «Крым 24» заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.