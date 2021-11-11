В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В больницах Удмуртии почти на 10% сократили коечный фонд для пациентов с коронавирусом — с 3980 до 3600 мест.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Некоторая стабилизация эпидситуации даёт нам возможность уменьшить количество ковид-коек, чтобы врачи смогли вернуться к оказанию помощи пациентам с другими заболеваниями», — сказала зампред правительства республики Эльвира Пинчук.

В частности, из состава ковид-центров полностью вывели Республиканский госпиталь для ветеранов войн.

Сокращено количество мест для заболевших коронавирусом в Республиканской клинической инфекционной больнице, ГКБ №8 и ГКБ №6 Ижевска, Глазовской межрайонной, а также Можгинской, Завьяловской и Киясовской районных больницах.

Также стало известно, что в Крыму для пациентов с COVID-19 развёрнуто 5465 коек.

«И на сегодняшний день мест достаточно. Мы постараемся сохранять определённый коечный резерв в случае ухудшения эпидемиологической ситуации», — заявил в эфире канала «Крым 24» заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.

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