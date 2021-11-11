В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 25 132 человека за сутки

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 25 132 человека за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего первым компонентом привились 1 758 303 жителя республики. Завершили иммунизацию 1 165 897 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа в стационары попали 440 новых пациентов с коронавирусом и пневмонией. Всего на лечении там находятся 7818 жителей, передают «Невские новости» со ссылкой на Смольный.

Свободный коечный фонд в городе оценивается в 31,36%.

На домашнем лечении остаются 41 225 заболевших петербуржцев.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.