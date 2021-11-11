В Ненецком автономном округе рассказали о темпах вакцинации от COVID-19

В Ненецком автономном округе полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 18 028 человек. Первым компонентом привились 19 018 жителей.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В округе доступны вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

Также стало известно, что в Севастополе Черноморский флот регулярно поставляет жидкий кислород для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в больницах, передаёт «Новый Севастополь».

«Нам поставляют около тонны в сутки, поскольку производительность у военных именно такая. Мы очень благодарны за эту помощь, поскольку любая поддержка в данной ситуации актуальна», — заявил вице-губернатор Александр Кулагин.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.