В Пермском крае выявили 701 случай COVID-19 за сутки

В Пермском крае выявили 701 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в регионе достигло 127 567.

Однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных вакцин привиты 1 008 911 человек.

Также стало известно, что в Приморском крае почти на 5% выросли темпы вакцинации, заявила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко на заседании регионального оперативного штаба, передаёт ИА PrimaMedia.

К настоящему времени начали вакцинацию 614 тыс. жителей, завершили процесс иммунизации 478,5 тыс.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.