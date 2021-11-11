В Пермском крае выявили 701 случай COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Общее число заболевших в регионе достигло 127 567.
Однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных вакцин привиты 1 008 911 человек.
Также стало известно, что в Приморском крае почти на 5% выросли темпы вакцинации, заявила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко на заседании регионального оперативного штаба, передаёт ИА PrimaMedia.
К настоящему времени начали вакцинацию 614 тыс. жителей, завершили процесс иммунизации 478,5 тыс.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.