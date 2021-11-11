В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
С начала пандемии в Ставропольском крае зарегистрировали более 103 тыс. заболевших COVID-19, заявила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Звягинцева.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

«На амбулаторном наблюдении — 15,5 тыс. человек, в станционаре — 4,5 тыс. человек. Тяжёлых на ИВЛ — 39, просто тяжёлых — 400, средней степени тяжести — 2,5 тыс. человек. Бессимптомных очень мало», — добавила она в беседе с newstracker.ru.

По словам Звягинцевой, прирост заболевших на сегодняшний день составил 499 человек.

В настоящее время в регионе задействовано 5157 коек.

«Свободный коечный фонд сейчас составляет 12,5%», — уточнила Звягинцева.

По её словам, с 12 по 15—16 ноября будет добавлено ещё 312 койко-мест.

Также стало известно, что в Красноярском крае зарегистрировали 726 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 139 147 жителей. Вылечились за сутки 690 человек, всего — 122 911.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить