В Омской области зарегистрировали 586 случаев коронавируса за сутки

В Омской области зарегистрировали 586 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Общее число заболевших в регионе достигло 103 387. Из больниц выписаны 80 102 жителя, включая 462 за минувшие 24 часа.

Первый этап вакцинации прошли 787 123 человека, второй — 575 226.

Всего в России выявили 40 759 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.