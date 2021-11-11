В Омской области зарегистрировали 586 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Омской области зарегистрировали 586 случаев коронавируса за последние сутки.
В Омской области зарегистрировали 586 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Общее число заболевших в регионе достигло 103 387. Из больниц выписаны 80 102 жителя, включая 462 за минувшие 24 часа.

Первый этап вакцинации прошли 787 123 человека, второй — 575 226.

Всего в России выявили 40 759 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить