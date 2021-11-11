В Тверской области выявили 400 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области выявили 400 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Всего в регионе заболели 81 069 жителей. Вылечились 67 978 человек, в том числе 313 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Крыму увеличили до 5365. Как заявил председатель республиканского Совета министров Юрий Гоцанюк, для взрослых предусмотрено 5076 мест, для детей — 289, передаёт РИА Новости Крым.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.