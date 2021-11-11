В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Тамбовской области зафиксировали 210 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 50 651, из медучреждений выписаны 47 937 жителей. На госпитализации находятся 1097 пациентов, на карантине на дому — 644.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 431 585 человек, завершили иммунизацию 395 987 граждан.

В целом в России выявили 40 759 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт Newinform.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.