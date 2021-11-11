В Нижегородской области зарегистрировали 783 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 199 930 жителей. Выздоровели 175 927 человек, в том числе 422 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Крыму за сутки выявили 819 случаев COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.
Всего в республике за время пандемии заболели 105 268 жителей.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.