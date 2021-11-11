В авиакомпании «ЮТэйр» начали прорабатывать форматы контроля QR-кодов

В авиакомпании «ЮТэйр» сообщили, что прорабатывают разные сценарии и форматы контроля QR-кодов.

«ЮТэйр» прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов, в первую очередь чтобы для пассажиров это было максимально удобно и без значительного увеличения времени на обслуживание», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В России начали подготовку законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Власти Татарстана ранее подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации с просьбой ввести систему QR-кодов на межрегиональных перевозках.