В авиакомпании «ЮТэйр» начали прорабатывать форматы контроля QR-кодов

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В авиакомпании «ЮТэйр» сообщили, что прорабатывают разные сценарии и форматы контроля QR-кодов.
В авиакомпании «ЮТэйр» начали прорабатывать форматы контроля QR-кодов
  • РИА Новости

«ЮТэйр» прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов, в первую очередь чтобы для пассажиров это было максимально удобно и без значительного увеличения времени на обслуживание», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В России начали подготовку законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Власти Татарстана ранее подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации с просьбой ввести систему QR-кодов на межрегиональных перевозках.

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