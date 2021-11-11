Татарстан попросит РЖД и Росавиацию ввести QR-коды на межрегиональных перевозках

Власти Татарстана подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации с просьбой ввести систему QR-кодов на межрегиональных перевозках. Об этом заявили в пресс-службе президента республики,

«Подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что в Татарстане с 22 ноября начнёт действовать система QR-кодов в городском, пригородном и межмуниципальном общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Татарстане будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода.

В российском оперштабе сообщили, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.