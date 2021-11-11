В Татарстане выявили 249 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 249 случаев коронавируса за сутки. Общее количество заболевших в республике достигло 33 147.
В Татарстане выявили 249 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как отмечается, выздоровели 26 429 жителей региона, в том числе 188 — за минувшие 24 часа.

Наряду с этим стало известно, что в Краснодарском крае вводится обязательная вакцинация для жителей старше 60 лет, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.

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