В Татарстане выявили 249 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Как отмечается, выздоровели 26 429 жителей региона, в том числе 188 — за минувшие 24 часа.
Наряду с этим стало известно, что в Краснодарском крае вводится обязательная вакцинация для жителей старше 60 лет, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.