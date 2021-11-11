В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
На лечении в больницах находится 4671 пациент, дома лечатся ещё 9758.
Из больниц выписаны за последние 24 часа 512 человек.
Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки зарегистрировали 401 случай коронавируса, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб. С начала пандемии в регионе заболели 93 853 жителя.
Из медучреждений выписаны 79 503 человека, в том числе 294 — за последние 24 часа.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.