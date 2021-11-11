В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области выявили 269 случаев заболевания COVID-19 методом ПЦР-теста и 13 случаев — методом экспресс-тестирования.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находится 4671 пациент, дома лечатся ещё 9758.

Из больниц выписаны за последние 24 часа 512 человек.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки зарегистрировали 401 случай коронавируса, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб. С начала пандемии в регионе заболели 93 853 жителя.

Из медучреждений выписаны 79 503 человека, в том числе 294 — за последние 24 часа.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.