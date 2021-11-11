Вирусолог поддержал подготовку проектов об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

«Я отношусь к этому положительно, я считаю, что это правильная мера. Эта мера обеспечит лучшую жизнь для людей, которые провакцинируются, и создаст неудобства людям, которые вакцинироваться не хотят. Сейчас самая главная задача борьбы с пандемией — это как можно больше вакцинированных людей», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.