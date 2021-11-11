В Госдуме поддержали подготовку законопроектов об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах

«Я положительно оцениваю проработку таких законопроектов, потому что введение QR-кодов имеет разные стороны, но оно стимулирует вакцинацию. Как только были введены QR-коды в массовом порядке, количество вакцинированных увеличилось, и это положительная тенденция. С другой стороны, это, конечно, ограничивает некие права людей. Но мы должны исходить из того, что права человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Право человека на здоровье. С этой точки зрения это вынужденная, но правомерная позиция», — подчеркнул Тумусов.

Ранее сообщалось, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.