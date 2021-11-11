В Петербурге напомнили об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации

Ответственность за отказ от вакцинации от COVID-19 в настоящее время для граждан не предусмотрена, напомнила зампредседателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович.

«Ответственность (за отказ от вакцинации) на сегодняшний момент администрацией города не установлена. Соответственно, на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остаётся… на усмотрение (жителей), непосредственно на совести каждого пациента, потому что защитить себя и своих родственников — это самое главное», — приводит её слова РИА Новости.

Гранатович подчеркнула, что вакцинация — это единственный способ защитить себя от коронавирусной инфекции.

«Мы готовы привить максимальное количество жителей», — добавила она.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В Роспотребнадзоре проинформировали, что неработающим жителям в возрасте 60 лет и старше, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и не получили QR-код, ограничат доступ к общепиту и ряду услуг.