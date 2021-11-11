Песков рассказал, когда в России полностью отменят систему QR-кодов
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«Полная отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определённо может последовать после того, как пандемия кончится», — сказал он.
По словам официального представителя Кремля, сам по себе общественный и иммунный порог не является константой и должен постоянно поддерживаться на максимально возможном уровне за счёт ревакцинации.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%.
Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировано 40 759 случаев инфицирования. При этом накануне стало известно о 38 058 заболевших.