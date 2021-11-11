Песков рассказал, когда в России полностью отменят систему QR-кодов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда отменят систему QR-кодов, введённую в регионах на фоне ситуации с коронавирусом.
Песков рассказал, когда в России полностью отменят систему QR-кодов
  • Pixabay

«Полная отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определённо может последовать после того, как пандемия кончится», — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, сам по себе общественный и иммунный порог не является константой и должен постоянно поддерживаться на максимально возможном уровне за счёт ревакцинации.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировано 40 759 случаев инфицирования. При этом накануне стало известно о 38 058 заболевших.

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