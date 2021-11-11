За сутки в России выявили 40 759 случаев COVID-19

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировано 40 759 случаев инфицирования. При этом накануне стало известно о 38 058 заболевших.

С начала эпидемии в России подтвердили 8 952 472 случая COVID-19.

За сутки выздоровели 33 156 пациентов с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 687 317 человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо уже сейчас привить от коронавируса порядка 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.

Также она рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.