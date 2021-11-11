Двух фигурантов дела о ЧП в отеле «Карамель» в Перми приговорили к колонии-поселению

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Суд приговорил замначальника службы эксплуатации ООО «Пермская сетевая компания» Сергея Агеева и бывшего главного инженера ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова к двум годам колонии-поселения в связи с уголовным делом о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в Перми.
Двух фигурантов дела о ЧП в отеле «Карамель» в Перми приговорили к колонии-поселению
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России. 

Отмечается, что, в зависимости от роли каждого, фигурантов признали виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК России.

«Приговором суда Агееву и Хилькову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии-поселении», — приводит сообщение ТАСС.

20 января 2020 года в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали

25 декабря 2020 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трёх человек, обвиняемых в причастности к ЧП.

В феврале 2021 года суд приговорил к пяти годам колонии владельца отеля «Карамель» Сергея Щербакова.

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