Двух фигурантов дела о ЧП в отеле «Карамель» в Перми приговорили к колонии-поселению

Суд приговорил замначальника службы эксплуатации ООО «Пермская сетевая компания» Сергея Агеева и бывшего главного инженера ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова к двум годам колонии-поселения в связи с уголовным делом о гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в Перми.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что, в зависимости от роли каждого, фигурантов признали виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК России.

«Приговором суда Агееву и Хилькову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии-поселении», — приводит сообщение ТАСС.

20 января 2020 года в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.

25 декабря 2020 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трёх человек, обвиняемых в причастности к ЧП.

В феврале 2021 года суд приговорил к пяти годам колонии владельца отеля «Карамель» Сергея Щербакова.