Двух фигурантов дела о ЧП в отеле «Карамель» в Перми приговорили к колонии-поселению
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
Отмечается, что, в зависимости от роли каждого, фигурантов признали виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК России.
«Приговором суда Агееву и Хилькову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии-поселении», — приводит сообщение ТАСС.
20 января 2020 года в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.
25 декабря 2020 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трёх человек, обвиняемых в причастности к ЧП.
В феврале 2021 года суд приговорил к пяти годам колонии владельца отеля «Карамель» Сергея Щербакова.