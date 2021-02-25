Владелец отеля «Карамель» в Перми приговорён к пяти годам колонии

Индустриальный районный суд Перми приговорил к пяти годам колонии владельца отеля «Карамель» Сергея Щербакова.

«Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Отмечается, что наказание Щербаков будет отбывать в колонии общего режима.

25 декабря 2020 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трёх человек, которых обвиняют в причастности к аварии в мини-отеле «Карамель» в Перми в январе 2020 года.

20 января 2020 года в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.