Владелец отеля «Карамель» в Перми приговорён к пяти годам колонии

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Индустриальный районный суд Перми приговорил к пяти годам колонии владельца отеля «Карамель» Сергея Щербакова.
Владелец отеля «Карамель» в Перми приговорён к пяти годам колонии
  • © Главное управление МЧС России по Пермскому краю

«Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Отмечается, что наказание Щербаков будет отбывать в колонии общего режима.

25 декабря 2020 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трёх человек, которых обвиняют в причастности к аварии в мини-отеле «Карамель» в Перми в январе 2020 года.

20 января 2020 года в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали

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