Владелец отеля «Карамель» в Перми приговорён к пяти годам колонии
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«Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.
Отмечается, что наказание Щербаков будет отбывать в колонии общего режима.
25 декабря 2020 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трёх человек, которых обвиняют в причастности к аварии в мини-отеле «Карамель» в Перми в январе 2020 года.
20 января 2020 года в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.