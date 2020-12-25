Следователи завершили расследование ЧП с хостелом в Перми

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трёх человек, которых обвиняют в причастности к аварии в мини-отеле «Карамель» в Перми в январе 2020 года.
Следователи завершили расследование ЧП с хостелом в Перми
  • © РИА Новости / Игорь Катаев

Как сообщает издание Properm.ru, руководитель хостела Сергей Щербаков пробудет в СИЗО до 4 марта 2021 года. Его дело выделено в отдельное производство.

Главному инженеру ООО «УК «Профи-Дом» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего использования профессиональных обязанностей двум и более лицам).

20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали

Щербакова обвиняют по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В отношении сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева возбудили уголовное дело по факту халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц, допущенной должностными лицами.

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