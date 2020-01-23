Проверявшего отель «Карамель» в Перми инспектора МЧС отпустили под подписку о невыезде

Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева, проверявшего мини-отель «Карамель», прорыв трубы в котором привёл к гибели людей.

Об этом РИА Новости заявил представитель суда.

«Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказал собеседник.

Ранее СК сообщал, что Исмакаев был задержан по уголовному делу, связанному гибелью людей из-за прорыва трубы в отеле.

20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию.