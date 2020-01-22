В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»

В СК России заявили о задержании сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева в связи со случившимся в мини-отеле «Карамель» прорывом трубы, в результате которого погибли пять человек.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По факту халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц, допущенной должностными лицами ГУ МЧС России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК России. В настоящее время по этому уголовному делу задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев», — указывается в заявлении.

В настоящий момент в отношении Иссмакаева решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее прокуратура региона начала проверку всех хостелов и мини-гостиниц в подвальных помещениях Пермского края.

20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России.

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию.