В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«По факту халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц, допущенной должностными лицами ГУ МЧС России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК России. В настоящее время по этому уголовному делу задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев», — указывается в заявлении.
В настоящий момент в отношении Иссмакаева решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее прокуратура региона начала проверку всех хостелов и мини-гостиниц в подвальных помещениях Пермского края.
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Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию.