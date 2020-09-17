В Перми начался суд над владельцем хостела «Карамель»

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В Перми начался суд по делу о трагедии в мини-отеле «Карамель», где в январе 2020 года погибли пять человек и ещё трое пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой.
В Перми начался суд над владельцем хостела «Карамель»
  • РИА Новости

Как информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу Индустриального суда Перми, суд будет проходить в закрытом режиме.

«Предварительное судебное заседание состоится в четверг, 17 сентября, пройдёт в закрытом режиме, согласно Уголовному кодексу. В этот же день будет назначена дата основного заседания для рассмотрения дела по существу», — пояснили в суде.

Владелец «Карамели» Сергей Щербаков обвиняется по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Прорыв трубы теплоносителя, которая вела в хостел, произошёл в ночь на 20 января.

Расследование дела в отношении должностных лиц краевого ГУ МЧС и Пермской сетевой компании — собственника трубы — продолжается.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу Совфеда запретить размещение хостелов в подвалах из-за трагедии в Перми.

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