В Перми начался суд над владельцем хостела «Карамель»

В Перми начался суд по делу о трагедии в мини-отеле «Карамель», где в январе 2020 года погибли пять человек и ещё трое пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой.

Как информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу Индустриального суда Перми, суд будет проходить в закрытом режиме.

«Предварительное судебное заседание состоится в четверг, 17 сентября, пройдёт в закрытом режиме, согласно Уголовному кодексу. В этот же день будет назначена дата основного заседания для рассмотрения дела по существу», — пояснили в суде.

Владелец «Карамели» Сергей Щербаков обвиняется по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Прорыв трубы теплоносителя, которая вела в хостел, произошёл в ночь на 20 января.

Расследование дела в отношении должностных лиц краевого ГУ МЧС и Пермской сетевой компании — собственника трубы — продолжается.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу Совфеда запретить размещение хостелов в подвалах из-за трагедии в Перми.