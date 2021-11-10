Диетолог Мойсенко рассказала о свойствах полезного завтрака

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о свойствах полезного завтрака.
Диетолог Мойсенко рассказала о свойствах полезного завтрака
  • Pixabay

«Очень полезно на завтрак заливать столовую ложку семян чиа водой, утром добавлять в них кокосовое молоко и ягоды. Такое блюдо будет содержать витамины и антиоксиданты, ненасыщенные жирные кислоты и омега-3 жирные кислоты», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, ещё одним вариантом завтрака может быть яичница с овощами — цветной капустой, брокколи, фасолью.

Также Мойсенко считает, что можно приготовить белковое азу из небольшого куска куриной грудки с маслом гхи и овощами.

Одним из самых полезных продуктов для завтрака диетолог считает авокадо, которое можно есть с омлетом, цельнозерновым хлебом.

«Простые углеводы, такие как манная каша, белый хлеб и кондитерские изделия, лучше не есть на завтрак, потому что из-за них в крови поднимается уровень глюкозы. Это требует большого количества инсулина поджелудочной железы, который снижает работоспособность. Примерно через час после завтрака человек переходит в состояние лёгкой дремоты», — добавила эксперт.

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