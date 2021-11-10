В Мурманской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Мурманской области зарегистрировали 261 случай COVID-19.
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 81 595, выздоровевших — 61 895.

В лабораториях проведено 1 239 579 тестов на коронавирус.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге вакцинацию от COVID-19 прошли 1 837 182 человека, завершили иммунизацию — 1 959 562.

В стационарах города находятся 7817 пациентов, передают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб. На дому лечатся 41 304 жителя.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.

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