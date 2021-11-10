В Подмосковье более 2 млн человек сделали прививку от гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Я призываю всех, кто по каким-либо причинам ещё не прошёл вакцинацию, сделать прививку. Особенно жителей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Она напомнила, что вакцинация — самый эффективный способ защиты от заболевания. Пройти её можно в местных поликлиниках, мобильных пунктах, торговых центрах и МФЦ.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.