В Подмосковье более 2 млн человек сделали прививку от гриппа

Свыше 2 млн человек вакцинировались от гриппа в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Я призываю всех, кто по каким-либо причинам ещё не прошёл вакцинацию, сделать прививку. Особенно жителей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она напомнила, что вакцинация — самый эффективный способ защиты от заболевания. Пройти её можно в местных поликлиниках, мобильных пунктах, торговых центрах и МФЦ.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.