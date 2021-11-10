В Тверской области подтвердили 397 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Общее число заболевших в регионе достигло 80 669, выздоровевших — 67 665.
Также стало известно, что в Приморском крае выявили 368 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в крае коронавирусом заболели 79 536 жителей.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.