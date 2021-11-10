В Пермском крае зарегистрировали 705 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае зарегистрировали 705 случаев коронавируса за сутки, из медучреждений выписан 601 человек.
В Пермском крае зарегистрировали 705 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает properm.ru.

На лечении в больницах находятся 4023 пациента, у 484 состояние оценивается как тяжёлое.

Общее число заболевших в регионе достигло 126 886, выздоровевших — 106 766.

Вакцинацию прошли 996 913 жителей. Оба компонента вакцины получили 694 306 человек.

Также стало известно, что в Нижегородской области выявили 781 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 199 147 жителей. Вылечились 175 505 нижегородцев, в том числе 414 за последние сутки.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.

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