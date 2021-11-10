В Башкирии подтвердили 676 случаев коронавируса за сутки

В Башкирии подтвердили 676 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 92 864. Из больниц выписаны 81 837 жителей, в том числе 671 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 762 728 человек, завершили иммунизацию 1 444 250.

Также стало известно, что в Архангельской области зарегистрировали 456 случаев COVID-19 за сутки, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Вылечились 340 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 105 048 человек, выздоровели 96 122.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.