В Ульяновской области зафиксировали 535 случаев коронавируса за сутки

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В Ульяновской области зафиксировали 535 случаев коронавируса за последние сутки. Вылечились 720 жителей региона.
В Ульяновской области зафиксировали 535 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 101 276. Из больниц выписаны 89 876 человек.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 22 350 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего в регионе вакцинировался 1 733 171 человек. Оба компонента вакцины получили 1 161 120 жителей.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.

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