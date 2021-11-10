В Ульяновской области зафиксировали 535 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 101 276. Из больниц выписаны 89 876 человек.
Также стало известно, что за последние 24 часа в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 22 350 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Всего в регионе вакцинировался 1 733 171 человек. Оба компонента вакцины получили 1 161 120 жителей.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.