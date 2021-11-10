В Ростовской области выявили 648 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в стационарах находятся 5305 пациентов.
Общее число заболевших в регионе достигло 162 538. Из медучреждений выписаны 137 тыс. жителей области.
В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 38 058 случаев COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.