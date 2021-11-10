Пульмонолог Пальман перечислил причины затяжного кашля

Врач-пульмонолог кандидат медицинских наук Александр Пальман объяснил причины, по которым кашель может продолжаться больше месяца.

В общей сложности есть больше 50 заболеваний, вызывающих данный рефлекс организма, и только часть из них связана с лёгкими, сказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

«Это ещё и лор-заболевания (ухо, горло, нос), заболевания желудочно-кишечного тракта. Но здесь всё зависит от того, насколько кашель досаждает человеку. Если это мучительный кашель, не желающий проходить, то надо как можно быстрее обратиться к врачу», — объяснил Пальман.

По его словам, 80% всех обращений пациентов к специалистам вызваны такими заболеваниями, как бронхиальная астма, хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь лёгких, патологии верхних дыхательных путей.

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