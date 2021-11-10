В Тамбовской области подтвердили 208 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области подтвердили 208 случаев коронавируса за сутки. Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 50 441.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Выздоровели 47 683 жителя области. На госпитализации в настоящее время находятся 1118 пациентов, на карантине на дому — 694.

Первый этап вакцинации прошли 429 692 человека, полностью вакцинированы 393 997.

Также стало известно, что в Крыму выявили 811 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

Всего в республике зарегистрировали 104 449 заболевших. Выздоровели при этом 92 159 человек, в том числе 803 за последние сутки.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.