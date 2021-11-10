В Калининградской области зарегистрировали 393 случая COVID-19 за сутки

В Калининградской области зарегистрировали 393 случая коронавируса за сутки, из больниц выписали 370 жителей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 68,5 тыс., выздоровевших — 59,5 тыс.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 505 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Вылечились при этом 607 человек.

С начала пандемии заболели 102 569 жителей региона, выписаны 78 823.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.