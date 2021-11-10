В Татарстане выявили 242 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 242 случая коронавирусной инфекции за сутки. Из новых заболевших госпитализированы 70 человек, ещё 172 лечатся на дому.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике за время пандемии COVID-19 заболели 32 898 жителей. Из больниц выписан 26 241 житель, в том числе 165 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 250 случаев COVID-19 за сутки. Общее число заболевших достигло 84 715, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.