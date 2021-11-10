В Татарстане выявили 242 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане выявили 242 случая коронавирусной инфекции за сутки. Из новых заболевших госпитализированы 70 человек, ещё 172 лечатся на дому.
В Татарстане выявили 242 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике за время пандемии COVID-19 заболели 32 898 жителей. Из больниц выписан 26 241 житель, в том числе 165 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 250 случаев COVID-19 за сутки. Общее число заболевших достигло 84 715, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить