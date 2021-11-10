Директор НИИ Склифосовского объяснил важность вакцинации против COVID-19

Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков рассказал, почему вакцинация от коронавирусной инфекции необходима.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что врачи не могут предсказать, как у пациента будет развиваться болезнь.

«Хотя наработок много, чётких признаков, по которым можно сказать, что этот больной пойдёт по тяжёлому, а этот по лёгкому пути, к сожалению, нет», — сказал специалист.

По его словам, вакцинация — единственный выход в сложившейся ситуации.

«Другого пути у нас нет! Мы никогда не видели такого количества тяжёлых больных, даже Склиф. Огромный поток тяжёлых пациентов, которые находятся на разных методах респираторной поддержки», — заключил Петриков.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.