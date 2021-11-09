В Удмуртии планируют возобновить углублённую диспансеризацию для переболевших COVID-19

В Удмуртии планируют возобновить углублённую диспансеризацию для переболевших коронавирусом 22 ноября.

Об этом сообщает udm-info.ru.

Как заявил глава республики Александр Бречалов, это будет сделано, если не ухудшится ситуация по заболеваемости.

На углублённую диспансеризацию будут приглашать по телефону, электронной почте, а также через различные мессенджеры.

Тем временем в Приморском крае ужесточают санитарно-противоэпидемические меры по предложениям Роспотребнадзора, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, расширен список мест общественного пользования, при посещении которых нужно предъявлять QR-коды о вакцинации либо о перенесённом заболевании.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.