В Удмуртии планируют возобновить углублённую диспансеризацию для переболевших COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru.
Как заявил глава республики Александр Бречалов, это будет сделано, если не ухудшится ситуация по заболеваемости.
На углублённую диспансеризацию будут приглашать по телефону, электронной почте, а также через различные мессенджеры.
Тем временем в Приморском крае ужесточают санитарно-противоэпидемические меры по предложениям Роспотребнадзора, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В частности, расширен список мест общественного пользования, при посещении которых нужно предъявлять QR-коды о вакцинации либо о перенесённом заболевании.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.