Иммунолог Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что симптоматика коронавируса действительно схожа с той, что проявляется при ОРВИ и гриппе, но при COVID-19 интоксикация организма более выраженная.

Как отметила Ярцева, совершенно необязательно, что такие симптомы, которые могут возникнуть и «при хорошем гриппе», проявляются у всех заболевших коронавирусом.

По словам эксперта, в начале пандемии было меньше заболевших с такими выраженными симптомами, как боль в горле и обильный насморк, а теперь катаральных явлений при COVID-19 стало больше. При этом, добавила Ярцева, такая симптоматика возникает не во всех случаях.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.