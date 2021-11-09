В Мурманской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Мурманской области выявили 254 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 81 334. Вылечились 61 638 жителей.

Также стало известно, что в Самарской области зарегистрировали 1783 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт sova.info со ссылкой на штаб. Выздоровели 825 человек.

С начала пандемии в регионе переболели 147 883 жителя.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.